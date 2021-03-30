Вєсті Глобалайз: У Польщі запровадять пенсії для коней та собак

Польща планує запровадити пенсії для службових тварин: коней та собак. Міністр внутнішніх справ Маріуш Камінський описав цей законопроєкт як моральний обов'язок, який повинен отримати одностайну підтримку, коли буде представлений у парламенті для затвердження у 2021 році.

Які ще цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 30 березня – у програмі.

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Концерт в Іспанії

В Іспанії організували наймасштабнішу в історії коронавірусної пандемії комерційну подію. Приблизно 5 тисяч людей відвідали концерт того ж дня, коли зробили тест на COVID-19. Квиток коштував від 23 до 28 євро. В його вартість входило тестування і маска, яку давали на вході.

До теми COVID-експеримент: в Іспанії влаштували концерт на 5 тисяч людей – яскраві фото

Мстивий роботодавець

Андреас Флатен звільнився з роботи в листопаді 2020 року і відтоді не міг добитися виплати зарплати. Чоловік ночами сидить, щоб поступово відчистити копійки. Йому знадобилося 1,5 години, щоб всього кілька сотень монет стали придатними до використання.

Торнадо в Алабамі

Днями Алабаму накрило потужним торнадо. Негода забрала життя щонайменше 5 людей. Наразі рятувальники ще шукають зниклих і розгрібають наслідки руйнувань. Потужний вихор залишив без електроенергії понад 35 тисяч осель в Алабамі, 8,5 тисяч – у Джорджії і понад 4 тисяч – у Теннессі.

Зверніть увагу Алабаму накрила серія із 14 торнадо: загинули 5 людей – фото, відео

Піщані бурі в Китаї

Пекін вже вдруге за 2 тижні огорнула небезпечна піщана буря. Монгольські циклони набрали пилу і бруду та направились на Пекін. Метеорологи та міністерство охорони здоров'я закликали людей не виходити на вулиці через обмежену видимість.

Чому китайці бойкотують Nike та H&M?

Бренди Nike та H&M стикаються з люттю Китаю через "занепокоєння" щодо бавовни із Сіньцзяну. З "гігантами" одягу і взуття почали розривати контракти китайські зірки. Вони бойкотують їхні товари і закликають своїх фанатів робити те ж саме.

Вибачення дітей за "сексизм"

Керівництво коледжу у штаті Вікторія організувало збори, на яких закликало всіх студентів чоловічої статі утриматися від сексуальних домагань щодо студенток. Крім того, вони змусили хлопців вибачитися за руйнівну поведінку всіх чоловіків.

Чергові проблеми Болсонару

Президентові Бразилії Жаїр Болсонару наказали сплатити збитки журналістці. В лютому 2020 року президент стверджував, що Патрісія Кампос Мелло нібито пропонувала інтимні стосунки джерелу в обмін на негативну інформацію про президента. Медійниця виграла справу в суді. Президентові наказали заплатити жінці 3,5 тисячі доларів.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 30 березня: дивіться відео