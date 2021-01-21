Після штурму Капітолію, який стався 6 січня, в Сполучених Штатах Америки серйозно задумалися над створенням нових законів. Вони стосуватимуться тих людей, які за новими правилами підпадатимуть під визначення "домашній терорист".

Які ще світові події запам'ятались станом на 19 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

Цікаво Без стіни, але у масках: як перші кроки Байдена змінять життя американців

Що сталось з главою Parler

Соцмережу Parler використовували "протрампівські" американці для координації дій під час штурму Капітолію. Внаслідок цього App Store і Google Play видалили її зі своїх платформ. Глава соцмережі Джон Матце покинув свій дім і тепер переховується. Це трапилося після того, як його родина почала отримувати смертельні погрози.

Антивакцинатори у США

Антивакцинатори націлюються на громади етнічних меншин за допомогою диких теорій змов. Науковці вияснили, що темношкірі та азіати у Британії помирають від COVID-19 майже удвічі частіше. Це значить, що ці групи людей обов'язково повинні вакцинуватися. За це дослідження швидко зачепилися антивакцинатори, вони почали "розкручувати" його у свій бік.

Дрифтування у Бухенвальді

У Німеччині дрифтують не по лижах і санах, та й не по вулицях, а по могилах. Люди не придумали нічого кращого, ніж як спускатися з гірки, що біля братських могил у Бухенвальді. Ба більше, причина не у нестачі місць для катання – їх дуже багато і поза межами меморіалу. У зв'язку із подіями, довкола могил розставили охорону і наглядачів. Історики назвали ситуацію сумною.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.