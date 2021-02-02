Вєсті Глобалайз: Нобелівська премія для BLM

Рух Black Lives Matter номінований на Нобелівську премію миру. З такою ініціативою виступив норвезький парламентар, член Соціалістичної лівої партії країни Петтер Ейде. На його думку, саме цей рух призвів до системних змін у багатьох країнах в питаннях расової несправедливості.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про інші цікаві події у світі, станом на 2 лютого – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Тихановську номінували на Нобелівську премію миру

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