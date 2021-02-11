Вєсті Глобалайз: Німецька бабуся вбила 10 тисяч людей

Німкені, якій 95 років, пред'явили звинувачення щодо співучасті у вбивствах 10 тисяч людей. Вона працювала секретаркою нацистського концтабору, бувши неповнолітньою.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

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Тортури ЦРУ

Щодня журналісти публікують нові імена у команді Джо Байдена. Претензій до його адміністрації ні в кого не виникало, за винятком Моргана Мура. Посадовець, що контролюватиме, яку саме інформацію від розвідки отримуватиме Байден, раніше захищав звіт ЦРУ про тортури.

Дезінформація щодо вакцини

Вже з березня в соцмережі планують запровадити систему сповіщень про дезінформацію, тобто маркуватимуть когось відповідним повідомлення. Відтак люди вагатимуться розміщувати фейкові новини про здоров'я чи іншу дезінформацію без попередньої перевірки фактів та їхньої правдивості.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 11 лютого: дивіться відео