Вєсті Глобалайз: Насильство над жінками в Ізраїлі

У 2020 році ізраїльскі чоловіки убили 20 жінок. Мовиться винятково про ті випадки, які стосуються насильства у сім'ї. За оцінками жіночої організації "Наамат", приблизно 200 тисяч жінок у країні стикаються з насильством з боку своїх чоловіків або інтимних партнерів. Криза охопила країну і торкнулася всіх верств суспільства.

Більше про те, що ще цікавого сталось станом на вівторок, 9 березня – у програмі.

Важливо Захист неповнолітніх жертв: у соцмережах створять онлайн-канали довіри

Заборона хіджабу у Швейцарії

За підсумками референдум у Швейцарії, люди підтримали заборону на одяг, що закриває обличчя: 51% швейцарців проголосували "за" і майже 49 – "проти". Один з ініціаторів закону Вальтер Вообман заявив, що заборона хіджабу – це крок, який у майбутньому допоможе запобігти протестам і просуванням власних, скажімо так, не "швейцарських законів".

Що не так із Lola Bunny

Лола Банні, яка знялась у мультфільмі Space Jam від Warner Bros. стала справжнім секс-символом після появи на екрані. Вперше вона з'явилася на екрані у 1996 році. Тоді вона постала перед глядачами, як новий гравець баскетбольної команди. Водночас її новий образ спровокував чималу хвилю критики серед фанатів.

Експеримент на 500 доларів

У Каліфорнії завершився соціальний експеримент, який називають одним із найгучніших у новому столітті для США. Він почався у Стоктоні в лютому 2019 року. Дослідники вибрали 125 осіб, які жили в спальних районах і мали дохід в 46 тисяч доларів на рік. Програма не передбачала використання податкових грошей, а фінансувалася коштом приватних пожертв.

Боротьба з недопалками

У німецькому місті Гамбурзі створили незвичні смітники, які значно полегшують життя прибиральникам, а заодно – оберігають планету. Такі баки – це інтерактив, що дозволяє і почути думку громадян, і скоротити кількість сміття на вулицях.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 9 березня: