У японців з'явився міністр з питань самотності, щоб допомогти людям справлятися із самоізоляцією. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Японія серед країн "великої сімки" має найвищий рівень самогубств.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

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Дізнайтесь більше В Японії через пандемію ввели нову посаду міністра самотності та ізоляції

"Вагітний" Джеймс Чарльз

21-річному блогеру Джеймсу Чарльзу, в якого майже 27 мільйонів підписників в інстаграмі і ще стільки ж на ютубі, прийшла ідея зняти відео про те, як почуваються вагітні жінки, виконуючи повсякденні завдання. Цей експеримент він провів з метою допомогти жінкам, що народжують наодинці. Зібрані кошти з переглядів і донатів Джеймс віддасть на благодійність.

Пентагон та НЛО

Пентагон підтвердив, що тримає в себе і тестує уламки від розбитого НЛО. Про це заявляє письменник Ентоні Брагалія – дослідник НЛО, який не розкриває свого обличчя. Він написав лист до Розвідувального управління Міноборони США з проханням надати йому всі документи, що в них є на НЛО, у відомстві погодилися і надали йому 154 сторінки секретних паперів.

До слова Яскраво-синій НЛО впав в океан біля Гаваїв

Нові епідемії

У Гвінеї вперше за кілька років уряд заявив про новий спалах смертельного вірусу еболи, який викликає лихоманку, болі, діарею, а іноді і кровотечі. Із 7 хворих, 3 – вже померли. У Конго теж повідомили про випадки захворювання.