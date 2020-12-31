У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 31 грудня – втім, за даними Forbes мільярдерів стало більше Зараз їх є 390 осіб. У Бельгії зібралися штрафувати за обійми на футбольному полі. Мама-тіктокерка, хотіла потролити консерваторів, а вийшло так, що протролила абсолютно всіх.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Цьогоріч у США понад 20 мільйонів людей подали заяви про безробіття. А це означає , що всі вони очікують на допомогу від уряду.