Вєсті Глобалайз: McDonald's звинуватили у шпигунстві

Журналісти почали писати про наявність у McDonald's таємної мережі людей, які слідкують за співробітниками у соцмережах. Детективи пишуть звіти для керівництва компанії і надсилають повну базу даних про все: переміщення, листування, зустрічі, участь у протестах "Битви за 15".
Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Детальніше про те, що ще цікавого сталося у світі станом на вівторок, 2 березня – у програмі.
Цікаво Як McDonald's вдалося обійти конкурентів: факти, які здивують
Netflix витратить 100 мільйонів доларів на підвищення різноманітності у своїх шоу. На думку компанії, там не достатньо темношкірих жінок та ЛГБТ-представників. Netflix оголосив так званий Фонд креативного капіталу, який упродовж 5 років інвестуватиме 100 мільйонів доларів.
Facebook розглядає можливість введення функції розпізнавання обличчя для своїх майбутніх смарт-окулярів. Вони стануть пристроєм доповненої реальності. В них можна все: прокласти маршрут, оплатити покупки, зателефонувати.
Microsoft запустила програму від вигоряння на дистанційній роботі – працівникам виплатять по 1 200 доларів на навчання, спорт і хобі. Суму на кожного працівника виділятимуть 1 раз на рік. На отримані гроші співробітники компанії можуть купити все, що на їхню думку покращить фізичне і психічне здоров'я.
До теми Понад 1000 доларів кожному: Microsoft підбадьорить своїх співробітників, які працюють з дому
На сайті My Heritage з'явився новий сервіс, який анімує зображення за допомогою нейромереж. Функція отримала назву Deep Nostalgia. Потрібно завантажити стару фотографію будь-якої якості. Штучний інтелект витраить кілька хвилин на те, щоб покращити її, аби нейромережа могла розпізнати зображення.
Презентація нового сервісу: дивіться відеоБільше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 2 березня: