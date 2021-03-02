Журналісти почали писати про наявність у McDonald's таємної мережі людей, які слідкують за співробітниками у соцмережах. Детективи пишуть звіти для керівництва компанії і надсилають повну базу даних про все: переміщення, листування, зустрічі, участь у протестах "Битви за 15".

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Детальніше про те, що ще цікавого сталося у світі станом на вівторок, 2 березня – у програмі.

Цікаво Як McDonald's вдалося обійти конкурентів: факти, які здивують

Netflix стає ще інклюзивнішим

Netflix витратить 100 мільйонів доларів на підвищення різноманітності у своїх шоу. На думку компанії, там не достатньо темношкірих жінок та ЛГБТ-представників. Netflix оголосив так званий Фонд креативного капіталу, який упродовж 5 років інвестуватиме 100 мільйонів доларів.

Окуляри від Facebook

Facebook розглядає можливість введення функції розпізнавання обличчя для своїх майбутніх смарт-окулярів. Вони стануть пристроєм доповненої реальності. В них можна все: прокласти маршрут, оплатити покупки, зателефонувати.

Нововведення Microsoft

Microsoft запустила програму від вигоряння на дистанційній роботі – працівникам виплатять по 1 200 доларів на навчання, спорт і хобі. Суму на кожного працівника виділятимуть 1 раз на рік. На отримані гроші співробітники компанії можуть купити все, що на їхню думку покращить фізичне і психічне здоров'я.

До теми Понад 1000 доларів кожному: Microsoft підбадьорить своїх співробітників, які працюють з дому

Нові фішки нейромереж

На сайті My Heritage з'явився новий сервіс, який анімує зображення за допомогою нейромереж. Функція отримала назву Deep Nostalgia. Потрібно завантажити стару фотографію будь-якої якості. Штучний інтелект витраить кілька хвилин на те, щоб покращити її, аби нейромережа могла розпізнати зображення.

Презентація нового сервісу: дивіться відео

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 2 березня: