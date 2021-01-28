Суспільство XXI століття називають патріархальним, проте на планеті є місця, де чоловік повинен працювати і погоджуватися із дружиною. Зокрема, Мосо – невеличкий народ, що мешкає в Гімалаях, там роль глави сім'ї на себе перейняли жінки, а чоловіки – потрібні лише для тяжкої праці, ремонтів і продовження роду.

Джерело: 24 канал

Які світові події запам'ятались станом на 26 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

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Хронічна прокрастинація

Американська асоціація психологічних наук ще у 2013 році провела дослідження і визначила, що приблизно 20% людей у всьому світі страждають хронічною прокрастинацією. У США кожен 5 громадянин – хронічний прокрастинатор, це люди, які відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Журналісти Vice News зібрали добірку порад психологів і дослідників прокрастинації.

Секрети додатків для знайомств

Співробітники додатків для побачень поділилися своїми секретами. Усе почалося в соцмережі Reddit, де запустили тред: попросили різних людей, що працюють у відповідних компаніях, поділитися історіями. Єдиний нюанс – всі історії – від анонімних користувачів, які не вказували назви додатку.

Обмеження для ТikТok в Італії

Італія вимагає вікового обмеження для ТikТok. Це сталося після того, як 10-річна дівчинка випадково померла, взявши участь у віртуальному челенджі, який пов'язаний із затримкою дихання. Після цього людина на декілька секунд нібито втрачає свідомість. Користувачі на відео розповіли, що одразу після пробудження – людина, що виконає челендж, зловить "кайф".

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Півмільйона за відповідь

Після смерті дружини американський мультимільярдер Роберт Білелоу заснував Інститут дослідження свідомості. Його цікавить питання: "Чи існує життя після смерті?". Якщо хтось може відповісти на питання про життя та смерть і хоче заробити пів мільйона – треба написати есе на 25 тисяч слів. Якість роботи оцінюватимуть науковці і медики.

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