Вєсті Глобалайз: У Marvel з'явиться новий Капітан Америка

У фільмі Marvel з'явиться супергерой нетрадиційної орієнтаційної – Капітан Америка. До списку супергероїв можна відносити Аарона Фішера. Побачити його можна буде в серії "Сполучені Штати Капітана Америки".

Детальніше про події, які відбулись у світі станом на суботу, 20 березня – у програмі.

До теми Ватикан заборонив благословляти одностатеві шлюби

Церква заборонила благословляти одностатеві шлюби

Католицька церква благословлятиме представників ЛГБТ допоки вони не вирішать взяти шлюб. Це повідомлення з'явилося всього за кілька місяців після того, як Папа Римський Франциск заявив, що представники нетрадиційної орієнтації – це "теж божі діти, які заслуговують на родину".

В Іспанії випробують 4-денний робочий тиждень

Іспанія розпочне випробування 4-денного робочого тижня. Однак не вся країна, а лише приблизно 200 компаній – майже 6 тисяч працівників. Ймовірно, що тестувати такий режим почнуть восени. Проєкт запропонували як засіб для підвищення продуктивності праці, поліпшення психічного здоров'я працівників та боротьби зі зміною клімату.

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У Британії не погоджуються з новими законами

У Великій Британії – нові правила й нові закони. Проте миритися з ними народ не збирається, мовиться про законопроєкт про поліцію, злочинність, вироки та суди. Версія закону трохи відредагована і з правками, які розширюють повноваження правоохоронців.

Дівчинка хоче будувати ракети у 12 років

12-річна дівчинка вступає до коледжу і вже планує працювати в НАСА. Алена Вікер вже в 4 роки вона заявила мамі, що хоче будувати ракети, коли виросте.

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