Вєсті Глобалайз: В Ізраїлі залучають молодь до щеплень безкоштовними напоями

Політики і медики Ізраїлю придумали план залучення молоді до щеплень. Відвідувачам бару пообіцяли безкоштовні напої за вакцинацію від коронавірусу. Наразі в країні відомо лише про один такий бар у Тель-Авіві.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Детальніше про те, що ще цікавого відбулось у світі станом на 23 лютого – дізнайтесь у програмі.

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Цифрова сертифікація

У Швеції планують ввести цифрову сертифікацію, завдяки якій кожна людина зможе довести, що отримала щеплення. Цифрова інфраструктура для сертифіката про щеплення має бути готова до 1 червня. Водночас наразі не зрозуміло, чи вдасться вакцинувати більшість шведів.

Перевдяглись у бабусь, щоб отримати щеплення

Дві жінки з Флориди перевдяглися у "бабусь", щоб отримати щеплення від COVID-19. У штаті для того, щоб мати право на пріоритетну вакцинацію, треба бути у віці від 65 років, мати проблеми зі здоров'ям, бути медиком або ж співробітником будинків догляду за людьми. А цим двом жінкам було 34 та 44 роки.

Боберт з'явилась зі зброєю

Членкиня палати представників США від республіканської партії Лорен Боберт під час засідання у Zoom виставила позаду себе 2 гвинтівки, дробовик і пістолет. Таким способом вона хотіла привернути уваги до нового американського закону, який забороняє Конгресменам приносити із собою зброю на засідання.

Сильні морози в Техасі

Минулого тижня в Техасі так вхурделило, що мільйони мешканців залишилися без світла, води, тепла і всіх інших благ цивілізації. Наразі ситуація в Техасі налагоджується, але фейки від того не зникнуть нікуди. Штат практично автономний в питаннях електроенергії.

Новий тренд у тіктоці

У тіктоці приблизно місяць тому з'явився новий тренд. Станом на сьогодні, він назбирав вже понад кілька десятків мільйонів. На відео люди за допомогою своєї камери створюють обкладинки для альбомів.

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Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 23 лютого: