У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 25 грудня – американський дослідник прославився тим, що вивчав психофізіологічний механізм імпринтинг у тварин. У Північній Кореї стратили капітана рибальсього флоту за прослуховування "Радіо вільна Азія". У Данії викопаютмільйони норок, яких убили через коронавірус.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: В середині грудня фітнес-тренер з США Пітер Віджиланте запустив у Тік Тоці своєрідне змагання в соцмережах. Американська пара пенсіонерів присвятила 7 років свого життя на благодійність для дітей – виготовили 1400 іграшок.