У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 19 грудня – до суду на компанію Pinterest подала колишня операційна директорка Франсуаза Браугер. Це найгучніший позов у справах гендерної несправедливості в історії. У світі порноіндустрії відбулись зміни, що назавжди можуть змінити "специфіку" контенту для дорослих.У світі з'явився новий штам коронавірусу.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

У компанії Pinterest у червні звільнилося 2 працівниць, які заявили, що керівники компанії часто "кидалися" сексистськими і расистськими жартами.

Паризьку мерію оштрафували через те, що там надто багато жінок-керівниць.

Мар'ям Цегайе вдалося одним лише відео перевершити всіх викладачів, науковців і дослідників у питаннях трактування пояснення квантового тунелювання.

Науковці і ВООЗ запевняють, що оновлена версія COVID-19 вже заразила тисячу людей у Британії – з'явився новий штам.

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