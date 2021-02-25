Вєсті Глобалайз: У Франції стався культурний колапс

Нещодавно французькі праворадикали і медіа заговорили про нове поняття "ісламо-гаучізм". Цей термін означає союз між екстремістськими ісламістами та французькими ліваками.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про те, що ще цікавого відбулось у світі, станом на 25 лютого – у програмі.

Цікаво Які релігії сповідують воїни ЗСУ: цікаве опитування

Рейтинг масок проти COVID-19

Журналісти видання Insider зробили добірку "Топ 7 найкращих масок для бігу та занять спортом". Маски відбирали за різними критеріями: шари захисту, ціна, зручність використання і головне – легкість дихання.

Хто такий Джефрі Стар

Співак, модель, блогер, дизайнер і багач Джефрі Стар в топі тих, кого найбільше не люблять: 55% респондентів висловися про нього негативно і лише 19% – підтримали. Скандали з ним тягнуться аж від 2009 року.

Тюремна блогерка

Джессіка Кент ще в 17 років потрапила за ґрати через продаж наркотиків. Наразі вона намагається переконати інших людей стати на "праведний шлях і одуматися", поки не пізно через свій блог. Там час від часу вона розповідає про досвід, пережитий у в'язниці.

Сварка у WhatsApp

Британці загрожувало 2 роки ув'язнення після того, як її сусідка – українка подала на неї кримінальну скаргу, відповідно до кіберзаконодавства Об'єднаних Арабських Еміратів. Усе це сталося через сварку у WhatsApp

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 лютого: