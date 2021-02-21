Компанія Coca-Cola почала тестувати паперові пляшки. Розробкою пляшок займалася данська компанія Paper Bottle . Наразі це перші "тестові" зразки, водночас пляшки – не повністю паперові.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про останні події у світі станом на 21 лютого – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: У США планують боротися за видачу Ассанжа

У США розігрували шпигунські "іграшки"

У США відбувся унікальний аукціон, там розігрували шпигунські "іграшки" з СРСР, Куби та США. Аукціон представив реліквії Холодної Війни, де є колекція шпигунських приладів із музею КДБ. У межах аукціону, де також розпродували різні космічні гаджети і костюми, вперше в історії широкій громадськості представили таємну зброю шпигунів СРСР.

QAnon відзначились абсурдною ідеєю

Прихильники QAnon почали розповсюджувати в соцмережах інформацію про те, що вакцина може стати причиною потягу трансгендерності та нетрадиційної орієнтації у дітей. Вони почерпнули цю "ідею" від іранського імама Аббаса Табрізіана, який заявив, що всі вакциновані тепер гомосексуали і закликав решту іранців не наближатися до них.

У Піднебесній з'явився закон про розлучення

У Китаї з'явився новий закон, який дуже ускладнив процес розлучення. Він передбачає період "охолодження" перед процесом скасування шлюбного договору. Закон вимагає, щоб пари, які подають на розлучення зачекали 30 днів.

Читайте також У Австралії кіт врятував свою родину від отруйної змії ціною власного життя

Загубленого рибалку з Австралії знайшли

В Австралії намагалися знайти загубленого 69-річного рибалку Ендрю Херд. Під час пошуків вдалося знайти лише його човен – з пошкодженнями. Пошукові служби виявили його рештки у воді. Тоді ж в районі пошуків помітили й алігатора.

Боєць запросив на побачення Майлі Сайрус

Боєць UFC після перемоги покликав на побачення співачку Майлі Сайрус. Як виявилося, Джуліан Маркес, її палкий фанат і завжди мріяв з нею зустрічатися. Співачка погодилась, але попросила вибрити на торсі її ініціали.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 20 лютого: