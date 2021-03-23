Вєсті Глобалайз: Чому у США ненавидять азіатів

Під час пандемії коронавірусу зафіксували щонайменше 3 795 випадків ненависті щодо американських азіатів. З появою вірусу в США саме азіатів почали звинувачувати у тому, що це китайці виростили його у себе, а тепер – завзято поширюють.

Детальніше про цікаві події, які відбулись у світі станом на вівторок, 23 березня – у програмі.

Важливо Вперше в історії: у США виплатять компенсації афроамериканцям за дискримінацію їхніх предків

Туреччина відмовляється від Стамбульської конференції

У Туреччині 20 березня на вулиці найбільших міст країни – Стамбулі, Анкарі та Ізмірі на протест вийшли сотня жінок. Мітингувати вирішили після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган відмовився від європейського договору – Стамбульської конвенції. На думку деяких політиків, крім жінок, документ дає занадто багато прав представникам нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Екологічна катастрофа і одноразові маски

Засоби індивідуального захисту мають руйнівний вплив на морське життя. Експерти із французької некомерційної організації Mer Propre вже після перших трьох місяців пандемії попереджали про загрозу, що несуть за собою одноразові маски та порожні баночки від антисептиків.

Дивні японські правила

Японська компанія Hiroro Inc. спеціалізується у сфері виробництва музики та реклами для телебачення. Її директор Сідзен Цурумі ухвалив рішення – давати відпустку працівникам, чиї кумири пішли зі сцени.

Нові міграційні закони Данії

В Данії збираються запровадити новий законопроєкт, який пошириться всією країною. А його дія триватиме щонайменше упродовж 10 років. Країна встановлює 30-відсотковий ліміт на проживання у країні "Незахідних" мешканців.

Виставка на підтримку тварин у Берліні

Нещодавно у Берліні стартувала виставка фотографів, присвячена насильству над тваринами. На світлинах детально показають, як корпорації поводяться з тваринами, як їх використовують, утримують, годують і, врешті-решт, убивають.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 23 березня: