У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 29 грудня – Британія та ЄС досягли історичної угоди про рибу. Відтак 1 січня – точно буде Brexit. Трамп продовжує бавитися у президента. Його команда подавала до суду у всіх штатах, де він програв. Археологи розкопали перший у світі фаст-фуд, який був розташований у Помпеях. Такі заклади у той час називалися термополії.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

За даними The Washington Post, Трамп з початку свого президентства – до жовтня 2020 сказав неправду 20 055 разів. А це 23 фейки щоденно.

У віці 97 років помер Джордж Блейк – британський шпигун, який зливав інформацію радянському КДБ під час Холодної Війни. На Росії його охрестили героєм після того, як він розповів їм імена сотень західних агентів.

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