Вєсті Глобалайз: Боротьба з сатаністами в Колумбії
Колумбійський уряд виграв свою 3-річну боротьбу проти Церкви Сатани. Вся ця історія почалася з приходом до влади нового президента у 2018-му – Івана Дуке Маркеса, консервативного католика. Після перемоги на виборах він долучився до гонитви за прихильниками Люцифера.
Які ще світові події запам'ятались станом на 19 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.
До теми У Нью-Йорку спалили будинок Церкви Сатани: що відомо про пожежу – відео
Ковідні в'язниці в Німеччині
У Німеччині відкриють в'язницю для ковід-дисидентів та порушників карантину. З такою ініціативою виступило Міністерство соціального захисту країни. Мовляв, порушники карантину своїми протиправними діями шкодять не лише собі, але й оточенню.
Зверніть увагу Німеччина каратиме порушників карантину в установах "примусового проживання"
Чоловік, який не миється вже 5 років
Американський лікар та академік Джеймс Гемблін пішов на дещо екстраординарний експеримент. Він відмовився від душу на 5 років. На його думку, маркетингові компанії просто змушують всіх доглядати за тілом.
Поділитися новиною