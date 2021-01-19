Колумбійський уряд виграв свою 3-річну боротьбу проти Церкви Сатани. Вся ця історія почалася з приходом до влади нового президента у 2018-му – Івана Дуке Маркеса, консервативного католика. Після перемоги на виборах він долучився до гонитви за прихильниками Люцифера.

Які ще світові події запам'ятались станом на 19 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

До теми У Нью-Йорку спалили будинок Церкви Сатани: що відомо про пожежу – відео

Ковідні в'язниці в Німеччині

У Німеччині відкриють в'язницю для ковід-дисидентів та порушників карантину. З такою ініціативою виступило Міністерство соціального захисту країни. Мовляв, порушники карантину своїми протиправними діями шкодять не лише собі, але й оточенню.

Зверніть увагу Німеччина каратиме порушників карантину в установах "примусового проживання"

Чоловік, який не миється вже 5 років

Американський лікар та академік Джеймс Гемблін пішов на дещо екстраординарний експеримент. Він відмовився від душу на 5 років. На його думку, маркетингові компанії просто змушують всіх доглядати за тілом.

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