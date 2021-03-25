Підозрюваного в катастрові у Чугуєві відправили під домашній арешт

Джерело:Фейсбук дружини офіцера Глазунова
В'ячеслава Глазунова підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Його взяли під варту, однак тепер змінили запобіжний захід на домашній арешт.
Командир військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслав Глазунов перебував у Лук'янівському СІЗО з грудня 2020 року. Інший підозрюваний – Олександр Жук – залишився під вартою.
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Його дружина подякувала усім за підтримку, зокрема союзу ветеранів АТО та родичам загиблих курсантів. Полковник надалі перебуватиме у Києві.Зверніть увагу! Військовослужбовці звернулися з відкритою заявою до слідства та суду у справі про катастрофу Ан-26, де попросили звільнити Глазунова з-під варти.
За її словами, стан здоров'я Глазунова сильно погіршився. У нього загострились хронічних хвороби й він потребує відповідного лікування.