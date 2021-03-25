В'ячеслава Глазунова підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Його взяли під варту, однак тепер змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Командир військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслав Глазунов перебував у Лук'янівському СІЗО з грудня 2020 року. Інший підозрюваний – Олександр Жук – залишився під вартою.

До теми У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом

Що написала дружина Глазунова

Його дружина подякувала усім за підтримку, зокрема союзу ветеранів АТО та родичам загиблих курсантів. Полковник надалі перебуватиме у Києві.

Зверніть увагу! Військовослужбовці звернулися з відкритою заявою до слідства та суду у справі про катастрофу Ан-26, де попросили звільнити Глазунова з-під варти.

За її словами, стан здоров'я Глазунова сильно погіршився. У нього загострились хронічних хвороби й він потребує відповідного лікування.

Військовий літак розбився 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва.

26 пасажирів загинули , одному вдалось вижити.

Печерський суд Києва взяв під варту В'ячеслава Глазунова за недбальство, порушення підготовки і правил польотів.

Також заарештували Олександра Жука – керівника польотів військової частини в Чугуєві.

Термін слідства у справі продовжили 15 лютого 2021 року.



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