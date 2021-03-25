Підозрюваного в катастрові у Чугуєві відправили під домашній арешт
В'ячеслава Глазунова підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Його взяли під варту, однак тепер змінили запобіжний захід на домашній арешт.
Джерело:фейсбук дружини офіцера Глазунова
Командир військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслав Глазунов перебував у Лук'янівському СІЗО з грудня 2020 року. Інший підозрюваний – Олександр Жук – залишився під вартою.
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Що написала дружина Глазунова
Його дружина подякувала усім за підтримку, зокрема союзу ветеранів АТО та родичам загиблих курсантів. Полковник надалі перебуватиме у Києві.
За її словами, стан здоров'я Глазунова сильно погіршився. У нього загострились хронічних хвороби й він потребує відповідного лікування.
Катастрофа літака Ан-26: головне
- Військовий літак розбився 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва.
- 26 пасажирів загинули, одному вдалось вижити.
- Печерський суд Києва взяв під варту В'ячеслава Глазунова за недбальство, порушення підготовки і правил польотів.
- Також заарештували Олександра Жука – керівника польотів військової частини в Чугуєві.
- Термін слідства у справі продовжили 15 лютого 2021 року.
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