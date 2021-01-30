Президент Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО від 29 січня 2021 року. У документі мовиться про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості.

Джерело: офіційне представництво президента України Тепер Кабмін має за місяць підготувати законопроєкт і подати його на розгляд парламенту. Читайте також Посилення відповідальності за брехню у деклараціях: Зеленський ввів у дію рішення РНБО Про що мовиться у рішенні: Законопроєкт уряду має забезпечити регулювання потужності під час уведення в експлуатацію об'єктів-виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

До 1 липня Кабмін має подати ще один законопроєкт, яким затвердить нову "Загальнодержавну цільову екологічну програму" . Вона регулюватиме поводження з радіоактивними відходами та встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження.

. Вона регулюватиме поводження з радіоактивними відходами та встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження. Рішення РНБО передбачає і завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР на українських АЕС.

1 квітня 2021 року в Україні мають затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року.

до 2026 року. Цю програму мають ухвалити протягом пів року.

До 1 квітня також мають розробити інструменти стимулювання суб'єктів виробників електроенергії з альтернативних джерел. Контролювати виконання цього рішення РНБО покладено на її секретаря – Олексія Данілова.