Суд виправдав Ситника й Лещенка щодо втручання у вибори США, – екснардеп
Екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що його, а також директора НАБУ Артема Ситника Верховний Суд виправдав у справі про буцімто втручання у вибори в США. Фактично цим рішенням він поставив крапку в справі про буцімто втручання України.
Про ймовірне втручання у внутрішні справи США до суду позивався скандальний екснардеп Борислав Розенблат. Про це Сергій Лещенко повідомив у своєму телеграмі.
Цікаво "Це прогнило наскрізь": як реагують у США на помилування політтехнолога Януковича Манафорта
Звинувачення Розенблата опиралися на публікацію "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". Адже в ній згадувався політтехнолог Пол Манафорт, який на період публікації працював у штабі Дональда Трампа.
Спершу скандальний Окружний адмінсуд Києва під головуванням Павла Вовка дослухався до Борислава Розенблата й підтримав звинувачення. Та тепер усі крапки над "і" розставив Верховний Суд.
Тепер у цій історії поставлена крапка – Верховний суд відкинув всі претензії Розенблата, сказавши, що він взагалі не мав права звертатися з таким позовом, попутно тицьнувши суд Вовка в їх заангажованість,
– заявив Сергій Лещенко.
Коротко про "втручання у вибори США":
- У 2016 році народний депутат і журналіст Сергій Лещенко опублікував зливи з "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". У ній мовилося про відмивання грошей, фінансування інших партій і ЦВК.
- Та США тут приплели через наявність у документах прізвища політтехнолога Віктора Януковича Пола Манафорта, який на той час працював у штабі кандидата в президенти Дональда Трампа.
- До слова, через цей скандал Манафорт був змушений піти зі штабу Трампа, а згодом його засудили – через ухиляння від сплати податків під час роботи саме в Україні.
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