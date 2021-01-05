Екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що його, а також директора НАБУ Артема Ситника Верховний Суд виправдав у справі про буцімто втручання у вибори в США. Фактично цим рішенням він поставив крапку в справі про буцімто втручання України.

Про ймовірне втручання у внутрішні справи США до суду позивався скандальний екснардеп Борислав Розенблат. Про це Сергій Лещенко повідомив у своєму телеграмі.

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Звинувачення Розенблата опиралися на публікацію "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". Адже в ній згадувався політтехнолог Пол Манафорт, який на період публікації працював у штабі Дональда Трампа.

Спершу скандальний Окружний адмінсуд Києва під головуванням Павла Вовка дослухався до Борислава Розенблата й підтримав звинувачення. Та тепер усі крапки над "і" розставив Верховний Суд.

Тепер у цій історії поставлена крапка – Верховний суд відкинув всі претензії Розенблата, сказавши, що він взагалі не мав права звертатися з таким позовом, попутно тицьнувши суд Вовка в їх заангажованість,

– заявив Сергій Лещенко.

Коротко про "втручання у вибори США":