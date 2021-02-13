Втратить мандат автоматично, – Разумков про депутата, який кнопкодавив

Джерело:пресслужба Верховної Ради
Якщо суд визнає народного депутата винним у неперсональному голосуванні, цей депутат "фактично автоматично" втратить мандат. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Адже неперсональне голосування – кнопкодавство – є кримінальним правопорушенням.
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Глава Верховної Ради нагадав, що кнопкодавство – це кримінальне правопорушення. Тож і рішення щодо встановлених випадків прийматимуть в рамках чинного Кримінального процесуального кодексу.
Якщо набере чинності рішення суду, то народний депутат припиняє бути народним депутатом України. Фактично автоматично,
– наголосив Дмитро Разумков.
У такий спосіб він прокоментував ситуацію з нардепом із групи "Довіра" Владиславом Поляком, якому, як повідомили ЗМІ 12 лютого, Офіс генпрокурора повідомив про підозру – у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.
Коментарів від Владислава Полякова щодо цієї інформації наразі не було.
Верховна Рада, каже її очільник, комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством. На щастя, у цьому скликанні парламенту зафіксували тільки поодинокі випадки неперсонального голосування.
Сподіваємося, найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп,
– розповів Разумков.
У парламенті планують встановити чотири додаткові камери відеоспостереження, але "програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування".