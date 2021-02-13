Якщо суд визнає народного депутата винним у неперсональному голосуванні, цей депутат "фактично автоматично" втратить мандат. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Адже неперсональне голосування – кнопкодавство – є кримінальним правопорушенням.

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Разумков прокоментував покарання за кнопкодавство

Глава Верховної Ради нагадав, що кнопкодавство – це кримінальне правопорушення. Тож і рішення щодо встановлених випадків прийматимуть в рамках чинного Кримінального процесуального кодексу.

Якщо набере чинності рішення суду, то народний депутат припиняє бути народним депутатом України. Фактично автоматично,

– наголосив Дмитро Разумков.

У такий спосіб він прокоментував ситуацію з нардепом із групи "Довіра" Владиславом Поляком, якому, як повідомили ЗМІ 12 лютого, Офіс генпрокурора повідомив про підозру – у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.

У цьому випадку мовиться саме про неперсональне голосування під час розгляду поправок до закону про землі сільськогосподарського призначення. Правоохоронці вважають, що вказаний депутат неодноразово голосував картками своїх колег.

Коментарів від Владислава Полякова щодо цієї інформації наразі не було.

Як Верховна Рада протистоїть кнопкодавству

Верховна Рада, каже її очільник, комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством. На щастя, у цьому скликанні парламенту зафіксували тільки поодинокі випадки неперсонального голосування.

Сподіваємося, найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп,

– розповів Разумков.

У парламенті планують встановити чотири додаткові камери відеоспостереження, але "програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування".