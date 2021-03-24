Втратимо історичний шанс на судову реформу, – Шабунін назвав загрози нових законопроєктів
В Офісі Президента не пишуть про судову реформу, адже нещодавно внесли законопроєкт, який "бетонує" недоторканність чинного складу Вищої ради правосуддя. Органу, що захищає судову мафію й атакує чесних суддів зокрема.
Джерело:24 канал
Водночас "слуги народу" проголосували за законопроєкт, який віддає ВРП вплив на обрання майже 2 тисяч суддів. Про це у своєму блозі "Право на гідність" розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Він додав, що також законопроєкт щодо сумнозвісного Окружного адміністративного суду Києва забирає в нього лише небагато повноважень, а підсудність у ключових напрямках залишається.
Павло Вовк і його компанія можуть й далі захоплювати владу. Саме в цьому їх підозрює НАБУ. Ось така ситуація із зусиллями чинної влади щодо очищення судів, точніше з "бетонуванням пекла", яке відбувається у цих судах,
– наголосив Шабунін.
Чим можуть загрожувати законопроєкти
Він пояснив, що один із відповідних законопроєктів суперечить меморандуму з Міжнародного валютного фонду, другий – також суперечить карті реформ від країн "Великої сімки". За обидва законопроєкти, за словами Віталія Шабуніна, проголосують до середини літа 2021 року.
"Якщо їх приймуть у таких редакціях, ми втратимо черговий історичний шанс на судову реформу. Такий самий українці втратили під час президентської каденції Петра Порошенка", – сказав керівник Центру протидії корупції.
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