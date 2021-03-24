В Офісі Президента не пишуть про судову реформу, адже нещодавно внесли законопроєкт, який "бетонує" недоторканність чинного складу Вищої ради правосуддя. Органу, що захищає судову мафію й атакує чесних суддів зокрема.

Водночас "слуги народу" проголосували за законопроєкт, який віддає ВРП вплив на обрання майже 2 тисяч суддів. Про це у своєму блозі "Право на гідність" розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Він додав, що також законопроєкт щодо сумнозвісного Окружного адміністративного суду Києва забирає в нього лише небагато повноважень, а підсудність у ключових напрямках залишається.

Павло Вовк і його компанія можуть й далі захоплювати владу. Саме в цьому їх підозрює НАБУ. Ось така ситуація із зусиллями чинної влади щодо очищення судів, точніше з "бетонуванням пекла", яке відбувається у цих судах,

– наголосив Шабунін.

Чим можуть загрожувати законопроєкти

Він пояснив, що один із відповідних законопроєктів суперечить меморандуму з Міжнародного валютного фонду, другий – також суперечить карті реформ від країн "Великої сімки". За обидва законопроєкти, за словами Віталія Шабуніна, проголосують до середини літа 2021 року.

Довідка. Посли країн "Великої сімки" представили дорожню карту антикорупційної та судової реформи в Україні. Пропозиції G7 стосуються змін у роботі Конституційного та Верховного судів.

"Якщо їх приймуть у таких редакціях, ми втратимо черговий історичний шанс на судову реформу. Такий самий українці втратили під час президентської каденції Петра Порошенка", – сказав керівник Центру протидії корупції.

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