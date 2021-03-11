Втрати на 240 мільйонів: СБУ викрила мережу АЗС на ввезенні неякісних нафтопродуктів

Українські правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів. За даними ЗМІ, мовиться про велику мережу АЗС Glusco.

Через такі дії зловмисників Україна втратила щонайменше 240 мільйонів гривень. Правохоронці порушили кримінальну справу. Наразі тривають 140 обшуків.

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Що з'ясувало слідство

Це мережа АЗС належить посадовцям низки суб'єктів господарювання. Які саме – не вказують.

Вони організували незаконну схему з ввезення на територію України нафтопродуктів. Ввозили їх, зокрема, з Росії.

Ввезення відбувалося за допомогою морських суден. Щоправда, зловмисники оминали митний контроль і приховували реальні обсяги.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить приблизно 240 мільйонів гривень.

За даними видання "Новое время", мовиться про мережу станцій палива Glusco. Зараз на її об'єктах по всій Україні відбуваються масштабні обшуки. Це підтверджує й профільне видання enkorr. У коментарі журналістам співробітник Glusco повідомив про обшуки в їхньому центральному офісі.

За якими статтями відкрили кримінальне провадження

Легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Ухилення від сплати податків).

Зловживання владою або службовим становищем.

Незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Якщо вину зловмисників доведуть, їм може загрожувати 8 – 15 років років в'язниці. Також у них конфіскують майно та позбавлять права до 3 років обіймати певні посади.



СБУ проводить обшуки на Glusco / Фото 24 каналу

Де співробітники СБУ проводять 140 обшуків

13 офісних приміщень.

7 нафтобаз.

13 морських суден.

105 автозаправних станцій.

2 відділів митного оформлення.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці збирають докази та інформацію щодо вищевказаних злочинів. Окрім співробітників СБУ, залучили також працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

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