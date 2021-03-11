Втрати на 240 мільйонів: СБУ викрила мережу АЗС на ввезенні неякісних нафтопродуктів

Джерело:пресцентр СБУ
Українські правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів. За даними ЗМІ, мовиться про велику мережу АЗС Glusco.
Через такі дії зловмисників Україна втратила щонайменше 240 мільйонів гривень. Правохоронці порушили кримінальну справу. Наразі тривають 140 обшуків.
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За даними видання "Новое время", мовиться про мережу станцій палива Glusco. Зараз на її об'єктах по всій Україні відбуваються масштабні обшуки. Це підтверджує й профільне видання enkorr. У коментарі журналістам співробітник Glusco повідомив про обшуки в їхньому центральному офісі.
Якщо вину зловмисників доведуть, їм може загрожувати 8 – 15 років років в'язниці. Також у них конфіскують майно та позбавлять права до 3 років обіймати певні посади.
СБУ проводить обшуки на Glusco / Фото 24 каналу
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці збирають докази та інформацію щодо вищевказаних злочинів. Окрім співробітників СБУ, залучили також працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.
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