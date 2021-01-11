Чи втомилися країни Заходу від війни на Донбасі: заява Кулеби
Дмитро Кулеба вважає, що війну, яка затягнулася, з кожним роком все важче зупинити та врегулювати. Однак міністр закордонних справ не думає, що країни Заходу втомилися від війни на Донбасі.
Країни Заходу і ситуація на Донбасі
Чим довше триває війна – тим гірше. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Він процитував слова древнього китайського стратега Сунь-цзи про те, що найкращою війною є швидка війна. Кулеба зазначив, коли війна затягується, зупиняти її та врегульовувати з кожним роком стає все складніше.
Однак я не відчуваю втому від війни на Донбасі у наших західних партнерів,
– додав міністр.
Мовляв, історія не стоїть на місці, з'являються нові конфлікти та проблеми, які теж потребують часу та ресурсів світу.
Однак очільник МЗС наголосив: позиції, що про Донбас можна забути, він не бачить ні у кого.
Україна працює над тим, що війна щонайшвидше завершилася миром. І щоб він був на українських умовах: відновлення територіальної цілісності та суверенітету України без шкоди національним інтересам та європейському майбутньому держави.
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