Дмитро Кулеба вважає, що війну, яка затягнулася, з кожним роком все важче зупинити та врегулювати. Однак міністр закордонних справ не думає, що країни Заходу втомилися від війни на Донбасі.

Країни Заходу і ситуація на Донбасі

Чим довше триває війна – тим гірше. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він процитував слова древнього китайського стратега Сунь-цзи про те, що найкращою війною є швидка війна. Кулеба зазначив, коли війна затягується, зупиняти її та врегульовувати з кожним роком стає все складніше.

Однак я не відчуваю втому від війни на Донбасі у наших західних партнерів,

– додав міністр.

Мовляв, історія не стоїть на місці, з'являються нові конфлікти та проблеми, які теж потребують часу та ресурсів світу.

Однак очільник МЗС наголосив: позиції, що про Донбас можна забути, він не бачить ні у кого.

Україна працює над тим, що війна щонайшвидше завершилася миром. І щоб він був на українських умовах: відновлення територіальної цілісності та суверенітету України без шкоди національним інтересам та європейському майбутньому держави.

Зверніть увагу! У квітні 2014 року російські війська незаконно увійшли на територію східної частини України, після чого почалась війна на Донбасі. Україна намагається різними шляхами встановити мир на окупованих територіях та повернути їх до складу України. Однак Росія щоразу блокує всі таки спроби.