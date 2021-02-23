Втеча фігуранта справи "Приватбанку": НАБУ оприлюднило відео затримання

Правоохоронці 22 лютого 2021 року затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео спецоперації у "Борисполі".

Зокрема, на кадрах видно як перший заступник голови правління банку у 2016 році Володимир Яценко виходить з літака. Після цього детектив НАБУ повідомив йому про підозру.

Читайте також Інформацію злили фактично одразу, – Шабунін про спецоперацію НАБУ у "Борисполі"

Варто зауважити, що між підписанням генпрокуроркою Іриною Венедіктовою підозри та спробою фігуранта залишити Україну на чартері минуло лише 1,5 години.

На думку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, інформацію про підозру, ймовірно, злили.

Затриманим в аеропорту 22 лютого виявився

Крім того, за даними

, підозрюваним є ексголова правління "Приватбанку"

Третя фігурантка справи –

Трьом колишнім менеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру.Володимир Яценко.Олександр Дубілет.Олена Бичихіна.

Затримання фігуранта справи "Приватбанку": дивіться відео

Що цьому передувало: коротко