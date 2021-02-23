Втеча фігуранта справи "Приватбанку": НАБУ оприлюднило відео затримання
Правоохоронці 22 лютого 2021 року затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео спецоперації у "Борисполі".
Джерело:НАБУ
Зокрема, на кадрах видно як перший заступник голови правління банку у 2016 році Володимир Яценко виходить з літака. Після цього детектив НАБУ повідомив йому про підозру.
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Варто зауважити, що між підписанням генпрокуроркою Іриною Венедіктовою підозри та спробою фігуранта залишити Україну на чартері минуло лише 1,5 години.
На думку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, інформацію про підозру, ймовірно, злили.
Затримання фігуранта справи "Приватбанку": дивіться відео
Що цьому передувало: коротко
- У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді НБУ визнав установу неплатоспроможною. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Національне антикорупційне бюро у грудні 2020 року передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці Ірині Венедіктовій.
- Генпрокурорка 22 лютого підписала підозру одному з фігурантів справи "Приватбанку". Мовиться про Володимира Яценка.
- Того ж дня він намагався втекти з України, щоб уникнути відповідальності.
- Правоохоронці змогли посадити літак у "Борисполі" та повідомили Яценку про підозру.
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