Маніпуляції та фейки: вся правда про те, чому свобода слова на каналах Медведчука не постраждала

Накладення санкцій на телеканали, пов'язані з Медведчуком, викликало гучну реакцію кремлівської пропаганди та проросійських сил в Україні. Вони заявляли про утиски. Втім, через це ніяка "свобода слова" не постраждала.

Джерело: "Права на правду" на 24 каналі

Пропагандисти заявляли, мовляв, українська влада свавільно відібрала у працівників каналів ZIK, NewsOne та 112 право займатися журналістикою. Детальніше – читайте далі у програмі.

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Те, що саме російські пропагандисти стурбовані свободою слова виглядає як дуже смішний жарт. Оскільки, ніякої свободи слова в самій Росії давно не існує – навіть за пост в соцмережах з критикою влади людей кидають за ґрати.

Не журналістика, а пропаганда та фейки

Втім, якщо ми повернемося до України, то варто зауважити, що ніякої журналістики на телеканалах, контрольованих Медведчуком, просто не було. Кум Путіна, який у кожному новинному сюжеті цих телеканалів розповідає про необхідність Україні піти на поступки Кремлю – це ніяка не журналістика, а звичайна ворожа пропаганда.

Маніпуляції фактами, нетерпимість до іншої точки зору та відверті фейки – ось чим був здебільшого наповнений ефір на ZIKу, NewsOne та 112 в останні роки. Власне, знищення журналістики як такої, там і почалося з придбанням цих каналів Медведчуком у 2019 році.



Віктор Медведчук / Фото The World News

Що було до Медведчука

ZIK

Наприклад, до Медведчука на телеканалі ZIK виходила програма "Історична Правда", яку вів журналіст та письменник Вахтанг Кіпіані. А ведучою політичних ток-шоу була журналістка Тетяна Даниленко. В редакції новин працювало багато відомих журналістів, які чесно і професійно виконували свою роботу, але всім їм вказали на двері, одразу як тільки канал ZIK перейшов під контроль кума Путіна.



На ZIKу раніше були гідні передачі та журналісти / Скриншот

Новому власнику не потрібні були досвідчені й принципові, справжні журналісти. Відтак, 2 роки тому, одразу після придбання ZIKу правою рукою Медведчука – Тарасом Козаком, понад 300 медійників звільнилися чи їх звільнили з цього телеканалу.

І ніхто з проросійських політиків та скандальних експертів, які сьогодні голосно волають про утиски свободи слова, тоді й рота не розкрив, коли менеджери Медведчука масово звільняли журналістів ZIKу.

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"112 Україна"

Така ж сама історія була і з телеканалом "112", який кум Путіна прибрав до рук незадовго перед тим. Наприклад, до приходу людей Медведчука, на "112 каналі" виходила телепрограма "Донбас.Реалії", яка готувалася спільно з "Радіо Свобода". В цьому проєкті журналісти об'єктивно розповідали про новини прифронтового та окупованого Донбасу. Ця програма мала одні з найкращих рейтингів на каналі. Але її викинули з ефіру одразу після купівлі кумом Путіна "112 каналу".

Так само закрили програму "Військовий щоденник" про події у зоні бойових дій. Також звільнили більшу частину працівників служби новин.

Тому, прихід Медведчука на ці телеканали й був справжнім ударом по свободі слова в Україні. Коли багатьох досвідчених журналістів викинули з роботи або поставили їм неприйнятні умови, через які вони самі були змушені піти.

Імітація журналістики

Ну а після звільнення, замість журналістів, менеджери Медведчука заповнили ефіри цих телеканалів політтехнологами та проплаченими експертами, масовкою з вулиці та професійними акторами, які імітували журналістику, насправді активно відпрацьовуючи методички кремлівської пропаганди.

Відтак, закриття цих телеканалів – це зовсім не про свободу слова, а про інформаційну гігієну в умовах гібридної війни, яку 7 років тому почала проти нас Росія.

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Вакансія для пропагандистів

Якщо так звані "журналісти" цих 3 телеканалів скаржаться, що у них забрали роботу, то вони можуть піти на канал RussiaToday, де керівник – Маргарита Симоньян – їм вже пообіцяла працевлаштування. Вони можуть працювати під брендом цього телеканалу, про який в усьому світі відомо, що це – рупор кремлівської пропаганди, фінансований на гроші російського бюджету.

Принаймні, такий вчинок буде чесним і аудиторія одразу зрозуміти, на кого і заради чого працює цей медійник. І чому це не є журналістикою.

Блокування телеканалів Медведчука: коротко

Рішення РНБО затвердила 2 лютого з ініціативи Володимира Зеленського.

Санкції запровадили проти нардепа Тараса Козака. Водночас через те, що телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" належать йому – їх заблокували.

Термін дії санкцій – 5 років.



Коротко про рішення РНБО / Інфографіка 24 каналу