Вся фракція пересварилась, – депутатка від "слуг" про справу Стерненка

24 лютого 2021 , 22:01
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Джерело:

телеграм Ольги Василевської-Смаглюк

У нардепів від "Слуги народу" виникли різні думки щодо вироку активісту Сергію Стерненку. Дійшло навіть до сварок та готовності депутатів покинути фракцію.

Так, депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що члени фракції кидаються суперечливими заявами через вирок.

До теми "Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо вироку Стерненку

В результаті вже всі пересварилися і готові вийти з фракції. Сперечаються так, як ніби весь склад нашої політичної сили був присутній при здійсненні Стерненком злочину і точно знають, чий був ніж і чи був він,
– сказала Василевська-Смаглюк.

Які заяви щодо Стерненка озвучували "слуги"

  • Частина "слуг" заявили, що розуміють, чому активісти виходять на протести та наголосили, що вибір судді викликає обурення. Члени фракції вимагають провести судову реформу.
  • Однак нардеп Данило Гетманцев виступив з іншою заявою "слуг". У ній мовилось про підтримку мирних зібрань, однак депутат наголосив, що "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні". Тому правоохоронців закликали діяти у межах закону.
Зверніть увагу! Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення ексдепутата з метою заволодіння його 300 гривнями. Сам Стерненко назвав це провадження політично вмотивованим.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу