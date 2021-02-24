У нардепів від "Слуги народу" виникли різні думки щодо вироку активісту Сергію Стерненку. Дійшло навіть до сварок та готовності депутатів покинути фракцію.

Так, депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що члени фракції кидаються суперечливими заявами через вирок.

До теми "Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо вироку Стерненку

В результаті вже всі пересварилися і готові вийти з фракції. Сперечаються так, як ніби весь склад нашої політичної сили був присутній при здійсненні Стерненком злочину і точно знають, чий був ніж і чи був він,

– сказала Василевська-Смаглюк.

Які заяви щодо Стерненка озвучували "слуги"

Частина "слуг" заявили, що розуміють, чому активісти виходять на протести та наголосили, що вибір судді викликає обурення. Члени фракції вимагають провести судову реформу.

Однак нардеп Данило Гетманцев виступив з іншою заявою "слуг". У ній мовилось про підтримку мирних зібрань, однак депутат наголосив, що "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні". Тому правоохоронців закликали діяти у межах закону.

Зверніть увагу! Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення ексдепутата з метою заволодіння його 300 гривнями. Сам Стерненко назвав це провадження політично вмотивованим.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу