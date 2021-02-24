Вся фракція пересварилась, – депутатка від "слуг" про справу Стерненка
У нардепів від "Слуги народу" виникли різні думки щодо вироку активісту Сергію Стерненку. Дійшло навіть до сварок та готовності депутатів покинути фракцію.
Джерело:телеграм Ольги Василевської-Смаглюк
Так, депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що члени фракції кидаються суперечливими заявами через вирок.
До теми "Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо вироку Стерненку
В результаті вже всі пересварилися і готові вийти з фракції. Сперечаються так, як ніби весь склад нашої політичної сили був присутній при здійсненні Стерненком злочину і точно знають, чий був ніж і чи був він,
– сказала Василевська-Смаглюк.
Які заяви щодо Стерненка озвучували "слуги"
- Частина "слуг" заявили, що розуміють, чому активісти виходять на протести та наголосили, що вибір судді викликає обурення. Члени фракції вимагають провести судову реформу.
- Однак нардеп Данило Гетманцев виступив з іншою заявою "слуг". У ній мовилось про підтримку мирних зібрань, однак депутат наголосив, що "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні". Тому правоохоронців закликали діяти у межах закону.
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