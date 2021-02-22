Всупереч рішенню РНБО: нафтопродуктопровід продовжує роботу на Житомирщині – ЗМІ

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У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Віктором Медведчуком.