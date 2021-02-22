Всупереч рішенню РНБО: нафтопродуктопровід продовжує роботу на Житомирщині – ЗМІ

У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Віктором Медведчуком.
Напередодні РНБО доручила повернути цей нафтопродуктопровід у державну власність. Тобто, фактично він мав на деякий час призупинити роботу.
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Яка ситуація на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині
- О 13:00 21 лютого там перебували автоцистерни.
- Водночас безперешкодно рухалася техніка.
- Журналісти припускають, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають надалі.
Удень 21 лютого на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині робота кипіла / Фото "Житомир.Life"
Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"
- Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.
- Але дочірня компанія російського Транснафтопродукту цього не зробила.
- У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Прикарпатзахідтрансом.
- Цікаво, що засновником Прикарпатзахідтрансу є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер. Його власне і пов'язують із Медведчуком.
- Також Прикарпатзахідтрансом володіє білоруський бізнесмен Микола Воробей.
- Територією України проходить 1 433 кілометри нафтопродуктопроводу.
Докладніше про рішення РНБО щодо нафтопродуктопроводу
- У відомстві вважають, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. Водночас жодної приватизації не було.
- Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася у приватних руках.
- Також Кабмін має вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України.
- Водночас відповідні служби мають провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами.
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- РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, його дружину Оксани Марченко та дружину депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – Наталію Лавренюк.
- Для них діє обмеження торговельних операцій. Також зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборонили виводити капітал із України. Термін дії обмежень – 3 роки.
Зауважимо!
- Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.
Під санкції РНБО від 19 лютого потрапила і компанія, що управляє відомою мережею магазинів спорттоварів
"Спортмастер".
Але 21 лютого
"Спортмастер також працював в Україні.
Продавці розповіли, що наразі жодного розпорядження щодо закриття крамниць не отримували.