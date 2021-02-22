Всупереч рішенню РНБО: нафтопродуктопровід продовжує роботу на Житомирщині – ЗМІ
У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі вдень 21 лютого продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Віктором Медведчуком.
Джерело:"Житомир.Life"
Напередодні РНБО доручила повернути цей нафтопродуктопровід у державну власність. Тобто, фактично він мав на деякий час призупинити роботу.
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Яка ситуація на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині
- О 13:00 21 лютого там перебували автоцистерни.
- Водночас безперешкодно рухалася техніка.
- Журналісти припускають, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають надалі.
Удень 21 лютого на території нафтопродуктопроводу на Житомирщині робота кипіла / Фото "Житомир.Life"
Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"
- Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.
- Але дочірня компанія російського Транснафтопродукту цього не зробила.
- У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Прикарпатзахідтрансом.
- Цікаво, що засновником Прикарпатзахідтрансу є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер. Його власне і пов'язують із Медведчуком.
- Також Прикарпатзахідтрансом володіє білоруський бізнесмен Микола Воробей.
- Територією України проходить 1 433 кілометри нафтопродуктопроводу.
Докладніше про рішення РНБО щодо нафтопродуктопроводу
- У відомстві вважають, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. Водночас жодної приватизації не було.
- Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася у приватних руках.
- Також Кабмін має вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України.
- Водночас відповідні служби мають провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами.
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Санкції проти Медведчука: головне
- РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, його дружину Оксани Марченко та дружину депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – Наталію Лавренюк.
- Для них діє обмеження торговельних операцій. Також зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборонили виводити капітал із України. Термін дії обмежень – 3 роки.
- Загалом санкції застосували проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
- Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.
- 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.
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