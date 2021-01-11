Завдяки Вищій раді правосуддя у судовій системі є чимало недоброчесних суддів. Однак донедавна вона принаймні дотримувалась формальних процедур. А наприкінці 2020 у ВРП стали закривати очі не лише на факти недоброчесності суддів, але й на вимоги Конституції та закону.

У листопаді та грудні 2020 року у ВРП вирішили довічно призначити приблизно 20 суддів, які не пройшли обов'язкового оцінювання та не підтвердили відповідність займаній посаді. Про те, кому надали право довічно вершити правосуддя – у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Як обирають суддів

Довідка. 127 стаття Конституції каже, що на посаду судді призначаються лише компетентні та доброчесні громадяни.

Задля встановлення відповідності усім критеріям є спеціальна процедура – кваліфікаційне оцінювання за участі Громадської ради доброчесності. Якщо суддя успішно пройшов оцінювання, то визнається таким, що відповідає займаній посаді.

Якщо під час оцінювання Громадська рада доброчесності ухвалить негативний висновок, то такий суддя повинен пройти додаткову процедуру – пленарне засідання Вищої кваліфікаційної комісії. Щоб підтвердити відповідність посаді за суддю мають проголосувати не менш як 11 членів комісії. Якщо менше, то суддя підлягає звільненню.

ВККС намагалася протягувати максимальну кількість недоброчесних. Саме за це і її розформували. Ухвалювати остаточне рішення щодо суддів з висновками ГРД мала б вже нова комісія, яку досі не створили.

Довічне кривосуддя

У листопаді 2020 року ВРП раптом вирішила, що можна не чекати створення Вищої кваліфікаційної комісії та завершення оцінювання, а призначити довічно суддів з негативними висновками негайно.

Це виявив ексчлен ВККС Андрій Козлов. На його переконання, це явно незаконно і навіть злочинно. Потім до ВРП звернулось одразу 15 громадських організацій із закликом припинити порушувати закон. Однак конвеєр вже запустили та не збиралось зупинятись.

Кого незаконно призначили

► Віктор Кицюк

3 грудня призначили суддю Майдану, символ кривосуддя часів Януковича – Віктора Кицюка. Насправді він мав сісти у тюрму за те, що засуджував невинних. Але завдяки ВРП тепер буде вершити правосуддя довічно.



Віктор Кицюк / Скриншот

Автомайдан надіслав у ВРП багато даних, що ставлять під сумнів його доброчесність. Серед іншого там була інформація, що лише за червень 2020 року поліція склала 17 протоколів про перевищення швидкості на автомобілі, яким він користується. Втім, сам Кицюк заявив, що це неправда, хоча протоколи були всі сплачені.

На цьому уся перевірка ВРП закінчилась і вона одностайно проголосувала за Кицюка.

► Інна Макаренко

Цікаво, що виправдовуючи свої дії, Вища рада правосуддя вдалась до відвертої маніпуляції. Так, 18 грудня на офіційному сайті ВРП з'явилось повідомлення, що призначення цих суддів повністю відповідає законодавству, а от інформація ГРД часто містить неправдиві дані.

І як приклад навели висновок щодо судді Сєвєродонецького суду Інни Макаренко. Він базувався на тому, що у жовтні 2017 року суддя проходила навчання у Києві, але одночасно ухвалювала десятки рішень. Таке часто буває, коли судді насправді не ходять на навчання, а формально отримують сертифікати, що є порушенням. Суддя ж заявила, що ця інформація неправдива, бо навчалась вона не у жовтні, а грудні.

Коли ж на співбесіді голова ВРП Овсієнко запитав суддю – а чому ж ГРД каже про жовтень, вона заявила, що поняття не має. Тільки навчання у жовтні вказані у досьє самої судді. Потім вона цю "помилку" виправила на грудень. Тобто вона чітко знала, чому ГРД зробила такий висновок, але збрехала, що поняття не має.

► Тарас Заєць

Новорічний подарунок від ВРП отримав і ще один суддя Майдану зі Святошинського суду Тарас Заєць. Окрім того, що засуджував невинних, він відомий тим, що хотів стати суддею Антикорсуду. Проте вилетів, бо міжнародники на чолі з сером Ентоні Хупером засумнівались у його доброчесності. З ними погодилась і ВККС і Заєць припинив участь у конкурсі.



Тарас Заєць / Фото УП

А через 2 місяці сумніви кудись зникли й колегія ВККС вже без міжнародників передумала і визнала його таким, що відповідає посаді.

► Сергій Антонов

Суддя Октябрського суду Полтави Сергій Антонов відзначився підтримкою цькування відомої судді-викривачки Лариси Гольник. А ще саме йому Ілля Кива завдячує тим, що не сів у тюрму за хабар, а тепер сидить у Верховній Раді.



Сергій Антонов / Фото poltava.to

Зрештою тепер Кива у парламенті входить у одну фракцію з дуже близькою Павлу Вовку Антоніною Славицькою. То, може, попросив його скинути у ВРП смс з вказівкою призначити свого суддю.

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Загалом до кожного з призначених таким чином суддів є величезні питання, щодо їх доброчесності. Однак у ВРП до них зазвичай взагалі питань не виникає. Просто такі судді вже на гачку і ними дуже легко керувати. А саме такі потрібні системі, яку ревно оберігає ВРП.

Важливо! Громадська рада доброчесності намагалась завадити цьому. Координатор ГРД Михайло Жернаков навіть подав позов до ВРП з вимогою визнати такі дії незаконними. Однак Верховний Суд відмовився навіть його прийняти.