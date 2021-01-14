ВСУ не поновив Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Верховний Суд ухвалив рішення щодо позову колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки про поновлення на посаду. У СЗРУ кажуть, суд задовольнив вимоги позивача лише частково.
Позов Семочка задовольнили частково
Рішення щодо позовної заяви ВСУ ухвалив 13 січня 2021 року. Про це інформує пресслужба Служби зовнішньої розвідки у фейсбуці.
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Суд визнав протиправним указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року, яким звільнено Семочка з посади. Причина такого рішення – порушення процедури підготовки указу.
Проте Семочку не вдалось повернутись у крісло першого заступника голови СЗРУ, адже у цьому Верховний суд йому відмовив.
Що відомо про скандальне звільнення Сергія Семочка
- У жовтні 2018 року у програмі "Наші гроші" опублікували сюжет про Сергія Семочка.
- За інформацією ЗМІ, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами.
- Його родичі отримали російське громадянство та вели активний бізнес в окупованому Криму.
- Семочко всі звинувачення назвав брехнею.
- Порошенко після цього звільнив Семочка у квітні 2019.
- А у 2020 за призначення Семочка Порошенку оголосили підозру.
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