Верховний Суд ухвалив рішення щодо позову колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки про поновлення на посаду. У СЗРУ кажуть, суд задовольнив вимоги позивача лише частково.

Позов Семочка задовольнили частково

Рішення щодо позовної заяви ВСУ ухвалив 13 січня 2021 року. Про це інформує пресслужба Служби зовнішньої розвідки у фейсбуці.

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Суд визнав протиправним указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року, яким звільнено Семочка з посади. Причина такого рішення – порушення процедури підготовки указу.

Проте Семочку не вдалось повернутись у крісло першого заступника голови СЗРУ, адже у цьому Верховний суд йому відмовив.

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