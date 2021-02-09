Прискорення вступу в НАТО: Шмигаль анонсував візит урядовців до Брюсселю
Протягом 3 днів з 9 лютого урядова команда України перебуватиме у Брюсселі. Зокрема, говоритимуть з представниками Північноатлантичного альянсу щодо вступу держави до НАТО.
Джерело:24 канал
Урядовці 3 дні працюватимуть з Єврокомісією та Європарламентом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
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Що робитимуть представники України у Брюсселі
Крім того, буде проходити Рада асоціації Україна – ЄС,
Це ще один великий крок України до Європи, до цивілізованих міжнародних стандартів, якості життя наших громадян,
– сказав Шмигаль.
Прем'єр анонсував перемовини з євроатлантичними структурами, з керівниками Північноатлантичного альянсу щодо вступу України в НАТО та прискорення цих процесів.
Шлях України в НАТО: останні новини
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