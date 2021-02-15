Захмарні суми за опалення спонукали деяких українців до встановлення лічильника. Адже подеколи платіжки – відрізнялися на тисячі гривень.

За встановлення лічильника потрібно заплатити, проте після цього більше не доведеться переплачувати. Водночас навіть між сусідами існує різниця в оплаті.

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Мешканець Києва розповів, що отримав платіжку за грудень на суму в 1300 гривень, а його сусід заплатив у декілька разів більше – 7200 гривень. Але питання про те, чому у чоловіка та його сусіда аж така значна різниця в оплаті – залишається відкритим.

Виявилось, що такий випадок не єдиний. Деякі українці розповіли, що раніше платили за опалення приблизно 3000 гривень, проте взимку 2021 року – 5700 гривень.

У чому причина різниці в платіжках

Координаторка житлово-комунальних програм Тетяна Бойко пояснила, у чому причина різниці між оплатами за опалення. За її словами, якщо у когось є лічильник, то він платитиме згідно з ним, проте у випадку його відсутності – загальнобудинкова сума розкидатиметься згідно з квадратними метрами.



Бойко пояснила, у чому причина різниці між оплатами / Фото 24 каналу

Також вона запевнила, що хоч встановлення загальнобудинкового лічильника обмежене законом – нарахування по ньому все одно здійснює Облгаз, а НКРЄКП просто закриває на це очі.

Тож людина зможе довести тільки через суд, що вона не повинна платити за загальнобудинковими показниками. Однак щоб не було подібних ситуацій, єдиним варіантом для жителів відповідних квартир є встановлення лічильника.

Якщо люди хочуть зменшити платіжку на 30%, то очевидно, що заходи потрібно робити спільно, адже будинок – це цілісний об'єкт. Першим кроком має бути створення ОСББ, тоді залучити енергоаудитора, який поставить "діагноз" вашому дому,

– сказала Тетяна Бойко.

Як зекономити на опаленні

Різниця сум у платіжках за опалення при однаковій площі квартир обумовлена ​​тим, що кожен будинок унікальний з погляду споживання тепла. На це впливає безліч факторів:

утеплення будинку;

перепланування всередині нього;

і навіть стан горища.

Якщо людина хоче зекономити на опалюванні, то є декілька альтернативних варіантів – плата за опалення може бути втричі меншою. Для цього варто подбати про належне утеплення будинку.



Є декілька альтернативних варіантів щодо економії на опаленні / Фото 24 каналу

Наприклад, є програма "70 на 30", де 70% коштів за утеплення квартири платить місто, а 30% – жителі будинку.

Існує програма "Тепла оселя", згідно з якою, міський бюджет відшкодовує до 30% основної суми кредиту на енергоефективність, який ОСББ бере у банку-партнері програми. Максимальна сума компенсації – 1 мільйон гривень.