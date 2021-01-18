Уряд 18 січня проголосував за встановлення граничної ціни на газ для населення. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таке рішення не означає відмову від розвитку ринку газу в Україні.

Шмигаль про розвиток ринку газу після рішення уряду

Якби уряд не втрутився у ситуацію, то в лютому газ міг би подорожчати до 12 гривень. Про це прем'єр-міністр написав у своєму телеграм-каналі.

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В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку, встановлення граничної ціни є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій,

– заявив Шмигаль.

За його словами, ринок газу є дуже важливим для України: "Він означає кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Це можливість обирати свого газопостачальника та отримувати кращу ціну, послуги та сервіс. Ринок газу також покладає край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних компаній через різні схеми".

Шмигаль додав, що уряд робитиме так, аби всі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців.

"Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку. Це європейський підхід, який діє в усіх цивілізованих та розвинених країнах", – наголосив прем'єр.

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Гранична ціна на розподіл газу

Шмигаль заявив, що уряд очікує від НКРЕКП встановлення граничної межі тарифу на розподіл газу "вже найближчим часом". Він має бути не вищий за 1,79 гривні за кубометр.

Впродовж 2 тижнів ми обговорювали це рішення з нардепами, профільним комітетом Ради, з регулятором. Воно зменшить тариф на розподіл по дрібних облгазах на 50% та більше,

– підкреслив чиновник.

За його словами, невдовзі уряд схвалить механізм, що передбачатиме прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуть до доходів. "Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня 2021 року".

Зверніть увагу! В Україні з нового року значно зросли тарифи на газ. Через це населення низки міст вийшло на протест. 18 січня уряд проголосував за встановлення граничної ціни на газ на період карантину або до 31 березня. Так, українці платитимуть 6,99 гривні за кубометр.