Поліція встановила провізорів, які продали таблетки школяркам у Боярці

Двоє семикласниць з Боярки випили кілька десятків таблеток спазмолітика. Одна з них померла. Правоохоронцям вдалось встановити аптеку, у якій діти придбали "Дротаверин".

Також поліція отримала інформацію, які саме провізори продали дівчатам ліки.

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Правоохоронці звернулись до Держлікслужби

Для цього правоохоронці звернулись до Держлікслужби. Вони попросили повідомити, чи законно продавати цей препарат дітям.

Зазначимо, що 16 лютого семикласниць знайшли непритомними у вбиральні ліцею. Дівчата подивились відео у Tik Tok. У ньому був заклик спробувати випити 40 таблеток "Дротаверину" і подивитись, який буде ефект.

"Дротаверин" відпускають без рецепта

Одна з школярок померла. Іншу екстрено госпіталізували. За словами уповноваженого з захисту прав дитини Миколи Кулеби, стан дівчинки – задовільний, проте вона потребуватиме тривалого відновлення.