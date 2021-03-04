Всіх прем'єрів завжди хочуть звільнити, – Шмигаль про чутки про відставку

Незважаючи на те, що навколо прем'єра Дениса Шмигаля постійно циркулюють чутки про можливе звільнення, сам глава уряду запевняє, що цим не переймається. Шмигаль впевнений, що призначення його Кабміну було, радше, антикризовим кроком, аніж політичним.

Про те, як він ставиться до загрози звільнення, Шмигаль розповів в інтерв'ю. Низькі рейтинги уряду очільника Кабміну не цікавлять.

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Шмигаль каже, що не цікавиться рейтингами

Я ніколи не цікавився рейтингами і тим, кому подобаюся, а кому – ні. Всіх прем'єрів завжди хочуть звільнити. Це, напевно, невід'ємний атрибут високих державних посад. Призначення нашого Кабміну – швидше антикризовий крок, ніж політичний компроміс,

– сказав Шмигаль.

У спокійні часи уряди більш політизовані

За словами Шмигаля, у спокійні часи – без пандемії та економічної кризи уряди більш "політизовані". У час, коли прийшов його уряд, наголосив прем'єр, були і коронавірус, і посуха, і пожежі, і повені.

Розумію, прийде час – ми всі підемо зі своїх посад, немає вічних прем'єрів чи міністрів. Але я прийшов і виконую свою роботу, мені очі нема чого ховати,

– додав прем'єр.

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В ОПУ поки причин для відставки Шмигаля не бачать

Зазначимо, що нещодавно в Офісі Президента заявили, що деякі позиції в уряді Шмигаля необхідно посилити. Проте наразі про відставку самого прем'єра не мовиться. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, уряд ще не допрацював свою каденцію.