В Україні 9 березня вшановують видатного поета та художника Тараса Шевченка. Про геній автора "Кобзаря" згадували, як у містах-мільйонниках, так і у невеликих населених пунктах. Більше читайте у матеріалі 24 каналу.

У Києві зранку 9 березня пам'ять Великого Кобзаря вшанувало і президентське подружжя. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Шевченку у Києві.

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Подружжя Зеленських вшанувало Кобзаря у Києві

Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні,

– сказав президент.

Кличко відкрив пам'ятник Кобзареві у Флоренції

Мер Києва Віталій Кличко 9 березня перебуває у Флоренції. Саме у місті-побратимі української столиці Кличко відкрив пам'ятник Великому Кобзареві. Автор роботи – український скульптор Олег Пінчук, виготовлений монумент на кошти українських меценатів. Розташований пам'ятник неподалік від кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

І тепер туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури,

– написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Київ

Джерело: Київська міська рада

У Києві до пам'ятника Шевченку поклали квіти, як пересічні кияни та гості міста, так і міська адміністрація. У церемонії взяв участь заступник мера столиці – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Кожен бачить у ньому (Шевченкові – 24 канал) саме те, чого хоче зараз. Хтось бачить борця, хтось – лірика, хтось – геніального художника, а хтось – прозаїка. Це постать, від якої пішла сучасна українська мова і сучасна українська література,

– сказав Бондаренко.

Вшанування Шевченка у столиці / Фото Київської міськради

Львів

Джерело: Львівська міська рада

У центрі Львова з нагоди дня народження Шевченка провели свято. Участь у церемонії взяв і мер Львова Андрій Садовий. Учасники декламували поезії Шевченка, а чоловіча капела "Дударик" виконала три пісні на слова Кобзаря.

До 9 березня підготувались і бібліотеки, і навчальні заклади: вони запрошують на цікаві інтерактивні заходи.

Дивіться фото зі Львова:

Дивіться відео зі Львова:

Луцьк

Джерело: Луцька міська рада

У Луцьку поблизу пам'ятника Шевченкові зібрались, як представники влади, науковці, студенти, так і просто поціновувачі творчості поета. Вони не лише поклали квіти до підніжжя монумента, а й зачитали поезії.

Молодь знайшла час, аби прочитати поезії Шевченка / Фото Луцької міськради

Біля пам'ятника Шевченка зібрались десятки людей / Фото Луцької міськради

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Харків

Джерело: Харківська міськрада

У Харкові, незважаючи на снігопад, до пам'ятника Кобзарю теж прийшли люди. Серед них і представники влади, священнослужителі та харків'яни. Під пісні на вірші поета вони поклали квіти до монумента.

Хай ця дата буде святом, що об'єднує весь народ України, незалежно від національності та регіону проживання. Ми повинні бути єдині і зробити все, щоб наша рідна Україна була квітучою, незалежною, заможною,

– сказала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Дивіться фото з Харкова:

Одеса

Джерело: Одеська міськрада

В Одесі покладання квітів Великому Кобзареві відбулось під звуки оркестру. 207-річницю з дня народження Шевченка прийшли відзначити представники влади, священнослужителі та військові.

Дивіться фото з Одеси:

Дніпро

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі квіти поклали до пам'ятника молодому Тарасу Шевченку. Прийшли як і чиновники, так і звичайні містяни.

Тарас Шевченко – це наш пророк. Такого генія повинна пам'ятати кожна українська родина. Тому приходимо до пам'ятника, згадуємо Кобзаря,

– розповіла дніпрянка Лідія Бабіч.

Дніпряни приходять до пам'ятника Шевченкові щороку / Фото Дніпровської міськради

Квіти поклали до пам'ятника молодому Шевченку / Фото Дніпровської міськради

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