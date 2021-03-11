"Дружина Івана": Всесвітній економічний форум назвав княгиню Ольгу російським монархом

На сайті Всесвітнього економічного форуму опублікували матеріал про видатних жінок, які змінили світову історію. Українську княгиню Ольгу у ньому назвали росіянкою.

Ігор Мосійчук зауважив, що чоловіка Ольги – князя Ігоря – чомусь перейменували в Івана. Окрім того, у статті мовилося, що "Київська Русь – "предок російської держави".

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На сайті Світого економічного форуму з'явилась стаття про 6 жінок, що змінили світову історію із дуже дивним розділом про княгиню Ольгу. По-перше, її чомусь назвали "російським монархом", а Київську Русь – "предком російської держави",

– наголосив Мосейчук.

Політик зауважив: він сподівається, що "тому хто писав цю статтю проведуть відповідний урок історії і розкажуть, що в часи княгині Ольги до заснування міста Москва лишалося ще дві сотні років".



Княгиню Ольгу назвали російським монархом / Скриншот Ігоря Мосійчука​

Реакція Всесвітнього економічного форуму

Однак, на жаль, автор статті не врахувував свою помилку. Українську княгиню Ольгу просто видалили зі статті.

До матеріалу додали допис, що "попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості".