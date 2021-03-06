Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій візит в Україну

6 березня 2021 , 20:09
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Джерело:

Фейсбук Євгенії Кравчук

Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Він приїде на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона додала, що депутати з фракції літали вітати патріарха з днем народження.

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Появу патріарха на святі Незалежності України вважають доволі символічною.

Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ'я,
– мовиться у повідомленні.

Візити Зеленського до патріарха

  • Президент Зеленський двічі особисто зустрічався з Варфоломієм І – у 2019 та 2020 роках. Обидва рази голова держави запрошував патріарха до України.
  • Проте у 2019 році візиту завадила пандемія коронавірусу.
  • У жовтні 2020 року Зеленський з дружиною знову літав до патріарха в Стамбул. Вони обговорили можливі дати візиту – однією з них розглядали відвідини Варфоломія до 30-ї річниці незалежності України.