Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій візит в Україну

Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Він приїде на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона додала, що депутати з фракції літали вітати патріарха з днем народження.

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Появу патріарха на святі Незалежності України вважають доволі символічною.

Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ'я,

– мовиться у повідомленні.

Візити Зеленського до патріарха