Все життя вчуся, – Кива підтвердив, що працює над дисертацією

Нещодавно стало відомо, що скандальний нардеп Ілля Кива готується захищати дисертацію. З'ясувалося, що це таки правда, політик сам підтвердив інформацію.

Кива захищатиме дисертацію

Відомий своїми лайливими висловлюваннями нардеп працює над працею "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Актуально "Без п'яти хвилин кандидат наук": Кива збирається захищати дисертацію в київському виші

Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості і самовихованням. Все життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку,

– заявив Кива.

Він підкреслив, що закінчив академію Міністерства внутрішніх справ з червоним дипломом.

Після того Кива "почав потихеньку писати дисертацію". Зараз він вже закінчує роботу над нею. До речі, за словами чиновника, на написання праці він витратив 5 років. "У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це науковий ступінь, процес саморозвитку".

Кива обурився реакцією суспільства на його дисертацію

Політик заявив, що не розуміє, чому ця інформація викликала таку реакцію у суспільства.

"Чому це питання так гостро стоїть на порядку денному? У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, просто хотіли підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я залучаю таку увагу. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", – заявив Кива.

Скандали за участю Киви: останні новини