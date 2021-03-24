Все життя вчуся, – Кива підтвердив, що працює над дисертацією
Нещодавно стало відомо, що скандальний нардеп Ілля Кива готується захищати дисертацію. З'ясувалося, що це таки правда, політик сам підтвердив інформацію.
Джерело:"Гордон"
Кива захищатиме дисертацію
Відомий своїми лайливими висловлюваннями нардеп працює над працею "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
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Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості і самовихованням. Все життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку,
– заявив Кива.
Він підкреслив, що закінчив академію Міністерства внутрішніх справ з червоним дипломом.
Після того Кива "почав потихеньку писати дисертацію". Зараз він вже закінчує роботу над нею. До речі, за словами чиновника, на написання праці він витратив 5 років. "У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це науковий ступінь, процес саморозвитку".
Кива обурився реакцією суспільства на його дисертацію
Політик заявив, що не розуміє, чому ця інформація викликала таку реакцію у суспільства.
"Чому це питання так гостро стоїть на порядку денному? У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, просто хотіли підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я залучаю таку увагу. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", – заявив Кива.
Скандали за участю Киви: останні новини
- Політик виклав у мережу фото, де він у шапці з червоною радянською зіркою на чолі. Він заявив, що хоче, аби його арештували нацисти. Так Кива відреагував на затримання 19-річного юнака у Львові.
- Чиновник назвав героями вандалів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові.
- Донька Киви стане головною юристкою Полтавської міськради. Катерина Кива успішно виграла конкурс, бо у неї не було конкурентів.
- Нардеп назвав українців "рабами" і заявив, що наші державні структури, мовляв, залежать від США.
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