Про те, чого чекати від пандемії коронавірусу, чи потрібен був локдаун навесні, наскільки ефективний карантин вихідного дня та про політику МОЗу – в інтерв'ю Bihus.Info говорив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Також він пояснив, як змінювалась статистика захворюваності та назвав свої прогнози та сценарії. Детальніше – читайте на 24 каналі.

Важливо Як змінилась захворюваність на COVID-19 в Україні за тиждень

Загалом, все фігово, всі помруть?

Не всі. До кінця року десь, можливо, до 20 тисяч людей, на жаль, помре від COVID-19. Ще в жовтні, коли ми озвучили цю цифру вперше – новини взяли це під виглядом якоїсь страшної сенсації, ніби це якийсь неймовірно жахливий сценарій. Тоді було десь приблизно 5 тисяч смертей від COVID-19. А зараз уже майже 14 і це триває. Дуже схоже, що цей чорний сценарій жовтня буде звичайним сценарієм грудня. Ми втратимо чимало людей – в кілька разів більше, ніж на війні.

У вас є базові 3 сценарії: зелений жовтий чорний. За ними які цифри?

► Згідно з чорним сценарієм на сьогодні можлива така ситуація, що може фіксуватися 30 тисяч випадків на день нашою системою тестів.

► При жовтому, по якому ми зараз рухаємося, в січні місяці буде десь 20 тисяч випадків на день.

► Зелений сценарій уже абсолютно нереальний. Бо ті рішення, які необхідні були, щоб він стався, прийняті не були, ну при ньому ми виходили на непогані показники на 5 – 4 тисячі й могли б контролювати пандемію. Але цей шанс уже втрачений.

Скоріше за все ми будемо рухатися по жовтому сценарію, і матимемо на новорічні свята десь по 20 тисяч хворих на день і смертність буде такою самою, як зараз. Всі наші сценарії виходять з того, що далі все відбувається, як зараз. Тобто уряд продовжує ту політику, яка є тепер. Але ми протягом листопада – грудня зустрілися з ситуацією, що ми мусили перераховувати свої сценарії, бо уряд міняв нам ввідні. Карантин вихідного дня, поміняв нам ввідні. Зараз скасували карантин вихідного дня, ми знову міняємо ввідні.

Був потрібен локдаун навесні?

Потрібен. Я завжди говорю про те, що є 2 вдалих рішення уряду в усій пандемії. Перший – це локдаун навесні. Бо якби не було локдауну навесні, ми би ще тоді дізналися, що таке переповнена лікарня, що таке концентратори, і всі ці "прєлєсті" про які ми зараз дізнаємось, ми би їх мали також навесні.

Друге хороше рішення – це вийти в травні в адаптивний варіант. Це, правда, треба було зробити тижні на 3 раніше. Але потрібно було би, щоб цей адаптивний карантин діяв би до жовтня. Він протримався у нормальному варіанті до липня. Потім почались компроміси, у нас взагалі вся боротьба з пандемією – це історія з різних компромісів. Вони почалися ще з липня, коли виявилось що деякі великі міста почали показувати ріст випадків і почали за індикаторами потрапляти в ті зони, які мерам не сподобались.

Локдаун у вересні, жовтні був потрібен?

В жовтні уже так. Ми могли б мінімально ще встигнути, якби ми прийняли рішення в жовтні або на початку листопада – зробити собі не жорсткий локдаун. Такий, як в Німеччині, коли частина сфер змушена закритись, наприклад, ресторани, сауни, спортзали, масові заходи.

Для чого був потрібен? Для того, щоб зупинити ріст, і залишатися на такому стабільному і контрольованому рівні довгий час до весни. Та ж Німеччина зараз так робить, і дійсно воно показує такий результат. В нас же продовжився ріст і він триває. І я думаю, що все закінчиться жорстким локдауном.

Повністю інтерв'ю з Павлом Ковтонюком дивіться у відео: