В Україні пересічні громадяни значно допомагають вплинути на ситуацію в державі. Зокрема, все, що тепер відбувається, є продовженням Майдану.

Ексзаступник Генерального прокурора Віктор Чумак розповів, що Революція Гідності значною мірою відбувалася для зміни державного курсу. Однак він зауважив, що вся "система" в державі ще й досі залишається.

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Чумак заявив, що підримує протест громадян для зміни судової системи в Україні. На його думку, це теж є питанням національної безпеки.

Останні рішення по Олегу Татарову, Сергію Стерненку нам доводять, що судова реформа є першочерговою на сьогодні, що це така сама національна безпека як санкції, як війна,

– наголосив Чумак.

Суди – ручний інструмент управління державою

Ексзаступник генпрокурора розповів, що суди є ручним інструментом управління державою. Через це жодна влада не хоче його позбуватися, адже вони допомагають вирішувати суперечки, які виникають, зокрема й для представників влади.

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На думку Чумака, через тиск Заходу в Україні змогли запровадити всі основні реформи. Він зазначив, що цей фактор є важливим.

"Саме через тиск Заходу ми змогли зробити всі наші реформи, які зараз не дають владі спокійно працювати і в нас виходять такі от проблеми з судами, з спробою поміняти керівників НАБУ, НАЗК", – зазначив він.

Як заявив Чумак, другим інструментом має стати свідомість суспільства, яке мусить "прокинутися".

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