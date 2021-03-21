"Все дуже погано": у Миколаєві з 24 березня буде суворий карантин

Джерело:фейсбук Віталія Кіма
У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19 та людей, у кого підозрюють цей діагноз. Тому з 24 березня там запроваджують посилені карантинні обмеження.
Наразі показник щодо кількості госпіталізованих пацієнтів сягає 101,15 на 100 тисяч населення, при допустимому – не більше ніж 60. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.
До теми У Миколаєві школи йдуть на дистанційне навчання, а потім – двотижневі канікули: дати
Чиновник переконаний, що з такими темпами найближчими днями також буде подоланий показник щодо завантаженості ліжок, забезпечених медичним киснем.Зверніть увагу! Станом на 21 березня цей показник у Миколаєві вже сягнув 64,72%, при допустимому – не більше ніж 65%.
"Все дуже погано, ми впевнено йдемо до червоної зони", – написав очільник Миколаївської ОДА на своїй фейсбук-сторінці.
Через це місцева влада провела позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Його відвідав, зокрема, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Аби стабілізувати ситуацію з COVID-19, у Миколаєві запроваджують нові карантині обмеження у рамках помаранчевої зони. Вони діятимуть з 01:00 24 березня до 4 квітня включно.
Поки що посилення карантину стосується лише міста Миколаєва. Проте якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься й надалі, відповідні рішення будуть ухвалені й щодо області.
Ще раз звертаюсь до кожного: ситуація дуже погана, щодня є смерті. Ми це робимо, аби призупинити хворобу, аби не вводити повний локдаун,
– підкреслив Кім.
Він запевнив, що громадський транспорт у місті й надалі працюватиме в звичному режимі. Проте за умови дотримання пасажирами маскового режиму т заповненістю місць для сидіння на 50%.
Дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Водночас школи після канікул, які триватимуть до 5 квітня, повернуться до навчання. Однак, мовиться наразі про дистанційне.
Підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. До цього ж закликають також і приватний бізнес, окрім підприємств критичної інфраструктури.
Крім цього, місцева влада також рекомендує великим продуктовим магазинам запровадити спеціальні години відвідування для громадян похилого віку.
Новина доповнюється…..